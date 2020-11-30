Малком: 40 миллионов евро на ветер или все еще будет?
После ничьей с «Арсеналом» (0:0) мнения об игре самого дорогого футболиста из нынешнего состава питерцев разделились.
После ничьей с «Арсеналом» (0:0) мнения об игре самого дорогого футболиста из нынешнего состава питерцев разделились.
Сразу скажу, что не считаю правильным называть трансфер провальным или блестящим до ухода любого футболиста. Но дискуссию на эту тему стоит открыть и сделать промежуточную оценку.
Тем более, есть повод: Малком отыграл 90 минут в Туле, но не забил аутсайдеру чемпионата России — как и весь «Зенит». А самое главное — упустил момент на 3-й минуте, когда вместо удара по воротам отдал передачу Дзюбе в борьбу. Как выяснилось, это стало одним из ключевых эпизодов встречи.
Малком был самым активным игроком матча. Но лучшим его посчитали далеко не все. После финального свистка я открыл Twitter, вбил в поиск имя бразильца и проверил, что думают о нем люди. Удивительно, но мнения оказались полярными.
Пользу бразилец приносил. Если оперировать продвинутой статистикой, то Малком создал моментов почти на целую голевую передачу (xA — 0,91). Для сравнения: совокупный коэффициент хА у всех игроков «Арсенала» равен 0,27, а у всех остальных в «Зените» — 0,83.
Но момент в начале встречи запомнился многим. А на фоне низкой результативности Малкома любой его просчет выглядит неудачным вдвойне.
Просто цифры: за неполные полтора года в
Конечно, на Малкома повлияли травмы: он пропустил всю прошлую осень и часть этой, но выборка игр достаточно большая, чтобы делать промежуточные выводы. Дзюба сразу после трансфера Малкома назвал его «Халком на минималках», но пока бразилец не дотягивает до подобного статуса. Да и вряд ли
Халк по натуре лидер, способный решить исход встречи в одиночку. Малком в большей степени зависимый футболист с другим техническим арсеналом. Можно ли назвать его сейчас лидером команды? Сомневаюсь.
При этом Малкома нелепо называть худшим в «Зените». Бразилец работает на команду и даже стал оглядываться назад: раньше к нему возникали претензии по действиям в обороне, но, например, в Туле южноамериканец часто возвращался и защищался.
Беда Малкома — в цене. Еще раз повторю: сам по себе он играет на нормальном уровне, но статус самого дорогого футболиста команды на него давит. С первого же дня бразильца стали рассматривать через лупу трансферной стоимости. 40 миллионов евро — солидные деньги для российской
Игрок атаки, стоящий такие деньги, обязан сразу же адаптироваться, быстро становиться лидером и регулярно забивать. Это не правила, а логичные ассоциации. Если верить авторитетному порталу transfermarkt.de, летом 2019-го за 40 миллионов евро купили только двоих — Малкома и Виссама Бен Йеддера (из «Севильи» в «Монако»). Статистику бразильца мы знаем, а француз в незаконченном сезоне-2019/20 стал одним из двух лучших бомбардиров Лиги 1 (вместе с Мбаппе).
Внешние факторы влияют на игру любого футболиста — травмы, другая лига, тактические задачи. Но классного исполнителя от обычного отличает то, что он даже в тяжелых условиях тащит команду вперед.
Малком этого не делает. Во всяком случае пока.
Гоша Чернов