Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лестер
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
20:30
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Эйбар
Футбол. Зарубежный
29.11
Реал Сосьедад
Вильярреал
11
Все события
Фоторепортажи
23Скончался Диего Марадона
8Сербия забила пять мячей сборной России в Лиге наций
13:57 (мск), источник: ТАСС

Матыцин не исключает, что лимит на легионеров в футболе будет изменен

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Результаты сборной России по футболу и российских клубов в еврокубках наводят на мысли о том, что лимит на легионеров нужно поменять. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российские футбольные клубы в нынешнем сезоне не одержали ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальная команда упустила возможность подняться в сильнейший дивизион Лиги наций, проиграв в заключительном матче сербам со счетом 0:5.

«Наверное, есть смысл задуматься [о формате лимита]. Результаты выступления наших клубов в еврокубках и игра нашей сборной будут серьезно проанализированы РФС [Российским футбольным союзом] и членами наблюдательного совета», — сказал Матыцин.

«Но я бы не рассматривал вопрос легионеров как ключевой фактор развития нашего футбола. Мы должны ориентироваться на российскую систему в любом виде спорта. Каждый клуб должен быть заинтересован, чтобы как можно больше его воспитанников защищали цвета клуба, в дальнейшем — сборной страны», — добавил он.

Глава ведомства отметил, что также надо большое внимание уделять повышению профессионализма российских тренеров. «В наших клубах работает много иностранцев. Трудно сказать, хорошо это или плохо, такова мировая практика. Речь идет о качестве и квалификации российских тренеров, надо понять, почему они не находятся на ведущих ролях», — добавил он.

«Надо понять, какова роль клубного футбола в успехах нашей сборной, они должны быть взаимосвязаны. К сожалению, такой корреляции я не вижу», — отметил Матыцин.

История лимита

Лимит на легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За 14 лет в чемпионате страны применялись три различные схемы: «5+6», «7+4» и «6+5», при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. С сезона-2020/21 формат изменился на «8+17» в заявке, то есть команды смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми зарубежных футболистов.

 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
Крест Слуцкого. Почему от работы с «Рубином» зависит его карьера
Глава UFC рассказал о предстоящей встрече с Нурмагомедовым
«Мерседес» думал снять свои машины с гонки из-за аварии Грожана
Малком: 40 миллионов евро на ветер или все еще будет
У футболиста АПЛ диагностирован перелом костей черепа
Кадыров предложил провести бой Тайсона с Джонсом в Грозном
В дом лечащего врача Марадоны нагрянули с обыском
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь