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16:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Если Ларссон и дальше продолжит “нырять” в штрафной…» Глава судейского комитета о матче «Спартак» — «Ротор»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал «СЭ» работу арбитра Николая Волошина на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ротор» (2:0).

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Источник: РИА "Новости"

— Обращались ли «Ротор» и «Спартак» в РФС с просьбой рассмотреть работу арбитра?

— Нет. А какие могут быть вопросы?

— Например, Александр Хацкевич сильно сомневается, что на Кокорине был пенальти.

— Все эксперты — все до единого — считают, что это 11-метровый. Мне кажется, там было абсолютно четкое нарушение со стороны футболиста «Ротора». Грубая игра. А какие вопросы могут быть у «Спартака»?

— Ларссон и Понсе требовали пенальти.

— Могу вам сказать следующее: если Ларссон и дальше будет продолжать так «нырять» в штрафной, то даже в тех эпизодах, когда его будут реально сбивать, в ворота соперников «Спартака» вряд ли станут ставить 11-метровые…

— Вы считаете, что Ларссон и Понсе симулировали?

— На мой взгляд, просто судьи перестанут назначать 11-метровые в пользу «Спартака», если эти футболисты продолжат так играть. Считаю, что Волошину достался сложный матч. И он довольно ровно его отсудил.

— «Сочи» просит рассмотреть работу арбитра в матче с «Уралом»?

— Думаю, экспертно-судейская комиссия соберется, скорее всего, во вторник. Сегодня еще нужно дождаться обращения от клубов. Посмотрим. (Виталий Айрапетов).

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