Игроки «Тамбова» настроены на бойкот матча со «Спартаком». Власти ещё не вышли на связь
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о настрое футболистов команды бойкотировать гостевой матч 17-го тура Российской
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о настрое футболистов команды бойкотировать гостевой матч 17-го тура Российской
«Ребята настроены на бойкот матча со “Спартаком” очень серьёзно. Я как руководитель буду делать всё, чтобы команда сыграла в полном составе. Но здесь от меня мало что зависит. Руководство региона на связь пока так и не вышло. Играть мы точно будем, но в каком составе, неизвестно», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится 5 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В настоящее время