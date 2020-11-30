В Петербурге «Зенит» сыграет с «Уралом» при пустых трибунах
Матч 17-го тура чемпионата РПЛ «Зенит» — «Урал» (Екатеринбург) пройдет в Петербурге при закрытых трибунах. Как сообщили в
Матч 17-го тура чемпионата РПЛ «Зенит» — «Урал» (Екатеринбург) пройдет в Петербурге при закрытых трибунах. Как сообщили в
Игра состоится 5 декабря на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. При этом встреча в рамках Лиги чемпионов против «Боруссии» пройдет со зрителями.
«По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской “Боруссии” принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА», — заявили в
Матч против «Боруссии» состоится 8 декабря и начнется в 20:55.