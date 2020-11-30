«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ротором»

В видео — прибытие команды на «Открытие Арену», общение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско с футболистами, эмоции наставника и игроков от победы.

На 15-й минуте матча Александр Кокорин вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. Нападающий сам и заработал 11-метровый. Он боролся за верховой мяч с Зурико Давиташвили, а грузинский полузащитник угодил локтем ему в лицо. После просмотра видеоповтора арбитр Николай Волошин назначил пенальти. После этого обе команды создали хорошие моменты, но счёт изменился лишь в концовке. Второй мяч забил Самуэль Жиго.