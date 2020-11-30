Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Эйбар
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Парма
12
Футбол. Зарубежный
30.11
Лестер
Фулхэм
12
Футбол. Зарубежный
30.11
Торино
Сампдория
22
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Зальцбург
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
10«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
30 ноября, источник: Чемпионат.com

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ротором»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала новый ролик, посвящённый матчу 16-го тура РПЛ с «Ротором». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 2:0.

Наверх

В видео — прибытие команды на «Открытие Арену», общение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско с футболистами, эмоции наставника и игроков от победы.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 15-й минуте матча Александр Кокорин вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. Нападающий сам и заработал 11-метровый. Он боролся за верховой мяч с Зурико Давиташвили, а грузинский полузащитник угодил локтем ему в лицо. После просмотра видеоповтора арбитр Николай Волошин назначил пенальти. После этого обе команды создали хорошие моменты, но счёт изменился лишь в концовке. Второй мяч забил Самуэль Жиго.

«Спартак» прервал трёхматчевую серию без побед в РПЛ. Москвичи набрали 32 очка и догнали «Зенит» и ЦСКА. «Ротор» (8) замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Читайте также
Спартак
2:0
Первый тайм: 1:0
Ротор
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Крест Слуцкого. Почему от работы с «Рубином» зависит его карьера
Тихонов призвал Губерниева прекратить «смешивать его с грязью»
Женщина впервые назначена главным судьей на матче Лиги чемпионов
Трехкратный чемпион ОИ Клебо отказался от участия в Кубке мира
«Севилья» вспомнила дебют Дасаева в матче против «Реала» (видео)
Россиянин будет видеоассистентом судьи на матче «Барселоны» в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь