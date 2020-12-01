Ахмед Муса согласовал контракт с ЦСКА

По данным источника, футболист отказался от перехода в турецкий «Галатасарай», несмотря на то что его предложение было более выгодным. Сообщается, что Муса уже согласовал с московским клубом контракт по схеме «2+1» и в ближайшее время пройдёт медосмотр.

Напомним, 26 октября «Аль-Наср» сообщил о расторжении контракта с Мусой. Сообщается, что нигерийский футболист потерял мотивацию из-за низкого уровня чемпионата. Ахмед провёл за «Аль-Наср» 55 встреч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.