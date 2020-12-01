Футболисты «Рубина» до конца года будут готовиться к матчам РПЛ в Сочи
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты «Рубина» вылетели в Сочи, где будут готовиться к трем оставшимся в этом году матчам Российской
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты «Рубина» вылетели в Сочи, где будут готовиться к трем оставшимся в этом году матчам Российской
Решение провести сбор в Сочи было принято в связи с морозной погодой в Казани. Ранее во вторник также на сбор в Сочи, который продлится до зимнего перерыва, отправилась «Уфа».
«Рубин» до конца года должен провести три выездных встречи — против московского «Локомотива» (5 декабря), «Тамбова» (13 декабря) и грозненского «Ахмата» (17 декабря).