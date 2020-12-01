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23:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Газизов договорился с Федуном об уходе из «Спартака»

По информации «СЭ», сегодня состоялась встреча владельца «Спартака» Леонида Федуна с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым. Была достигнута устная договоренность о расторжении контракта.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее стало известно, что Дмитрий Попов назначен спортивным директором московского клуба. Позже в СМИ появилась информация, что Газизов может покинуть команду из-за сокращения полномочий.

После матча 16-го чемпионата России против «Ротора» (2:0) Газизов не стал комментировать игру красно-белых. «Спартак» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Спартак (Москва)

Позже Газизов выразил недоумение в связи с информацией о том, что может уйти из клуба. По словам 52-летнего функционера, он продолжает работу в «Спартаке».

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