Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
13:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кикнадзе и Николич продолжат работать в «Локомотиве»

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «СЭ», что к руководству клуба и главному тренеру не будут применяться оргвыводы.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

— Будут ли какие-то оргвыводы относительно руководства и тренера?

Команда
Локомотив

— Нет, относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет. Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать. Чтобы в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом.

После поражения от «Зальцбурга» железнодорожники потеряли шансы на выход из группы A — у них три очка после пяти игр.

На счету австрийской команды четыре балла и третья строчка в таблице.

(Севастиан Терлецкий).

Читайте также
 Тайсон: «Мне от жизни много не надо. Голуби, красивая одежда, травка»
Кравец — о скандале с Дзюбой: «Футболисты часто помогают друг другу снять напряжение после матчей»
«Локомотив» не доехал. Клубы из России не выступят в плей-офф ЛЧ
СМИ: Зинедин Зидан на грани увольнения из «Реала»
СМИ: Месси оштрафован за показ футболки в память о Марадоне
Хабиб назвал условие, при котором он может возобновить карьеру
В «Спартаке» недовольны тем, что клуб не определился со сборами
«Безумие». Канунников рассказал, как тратил деньги в «Зените»
Названо имя партнера россиянина по команде «Формулы-1» «Хаас»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь