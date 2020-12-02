Руководство «Спартака» недовольно тем, что клуб не определился с местом тренировочных сборов

Данную ситуацию СЭ прокомментировал директор по связям с общественность клуба Антон Фетисов: «Действительно, в данный момент сложилась такая ситуация, что клуб пока не знает где и в какие сроки будут проводиться тренировочные сборы. Работа в этом направлении идет, место сборов будет определено в ближайшее время».