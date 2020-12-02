Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
13:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Руководство «Спартака» недовольно тем, что клуб не определился с местом тренировочных сборов

Как стало известно СЭ, руководство «Спартака» недовольно тем, что на сегодняшний день нет определенности с тем, где команда проведет зимние тренировочные сборы.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Организация сборов — одна из зон ответственности генерального директора клуба.

Данную ситуацию СЭ прокомментировал директор по связям с общественность клуба Антон Фетисов: «Действительно, в данный момент сложилась такая ситуация, что клуб пока не знает где и в какие сроки будут проводиться тренировочные сборы. Работа в этом направлении идет, место сборов будет определено в ближайшее время».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее появилась информация о том, что гендиректор красно-белых Шамиль Газизов покинет клуб после матча РПЛ с «Зенитом» 16 декабря.

После 16 матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

Читайте также
 Тайсон: «Мне от жизни много не надо. Голуби, красивая одежда, травка»
Кравец — о скандале с Дзюбой: «Футболисты часто помогают друг другу снять напряжение после матчей»
«Локомотив» не доехал. Клубы из России не выступят в плей-офф ЛЧ
СМИ: Зинедин Зидан на грани увольнения из «Реала»
СМИ: Месси оштрафован за показ футболки в память о Марадоне
Хабиб назвал условие, при котором он может возобновить карьеру
«Безумие». Канунников рассказал, как тратил деньги в «Зените»
Названо имя партнера россиянина по команде «Формулы-1» «Хаас»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь