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14:31 (мск), источник: ТАСС

В ФК «Тамбов» заявили, что ждут контакта с руководством региона по вопросу долгов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Руководство региона еще не связывалось с футбольным клубом «Тамбов» по вопросу о погашении задолженностей по зарплатам перед игроками. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы обращались в Российскую премьер-лигу (РПЛ), лига нам и так всячески помогает чем может, — сказал Худяков. — Но транши там небольшие, здесь дело не в РПЛ. Мы ждем, чтобы на нас вышло руководство региона. Если оно не выйдет, то большая группа ребят, которые были на встрече, будут бойкотировать матч [со “Спартаком” ]».

«Мы надеемся пообщаться с руководством региона, но пока никто на нас не выходил. Я разговаривал с ребятами и тоже понимаю их претензии, у всех семьи, дети. Прошло больше половины чемпионата, а с нами на связь никто не вышел — это несерьезно. Чтобы уговаривать и упрашивать ребят, я должен дать какие-то гарантии, а какие гарантии я сейчас могу им дать? Матч в любом случае состоится, в каком составе мы будем играть, это уже другой вопрос», — добавил спортивный директор «Тамбова».

«Тамбов» еще не получил деньги за нынешний сезон, которые должны были быть перечислены от властей региона. Ранее генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила ТАСС, что футболисты написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. В противном случае они собираются бойкотировать матч 17-го тура Тинькофф-РПЛ против московского «Спартака», который состоится 5 декабря. По словам Коноваловой, задолженность перед игроками по зарплате составляет более 140 млн рублей, однако руководство клуба сумело закрыть долги за летние месяцы.

«Тамбов» после 16 туров располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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