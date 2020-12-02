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16:44 (мск), источник: ТАСС

Тренер ФК «Краснодар» Мусаев избежал дополнительной дисквалификации

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, получивший красную карточку в матче 16-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками», избежал длительной дисквалификации и пропустит только следующую встречу команды в чемпионате России. Об этом ТАСС сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая 28 ноября в Химках, завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

«Мусаев демонстративно выражал несогласие с действиями судьи. Мы получили рапорт от судьи, в котором было сказано, что в словах Мусаева не было нецензурных и оскорбительных выражений. Поэтому мы ограничились одним матчем дисквалификации Мусаева», — пояснил Григорьянц.

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После финального свистка матча между «Ростовом» и «Динамо» (4:1) болельщик «Ростова» выбежал на поле. «Болельщик принял участие в общекомандном фотографировании и находился в непосредственной близости и контакте с игроками “Ростова” — это очень серьезное нарушение санитарного регламента, выход на поле и необеспечение безопасности со стороны “Ростова”. За эти три нарушения штраф “Ростову” 170 тыс. рублей. Болельщики “Ростова” также на трибуне не соблюдали социальную дистанцию и скандировали нецензурные выражения в адрес “Динамо”, за эти нарушения “Ростов” оштрафован еще на 70 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

Глава КДК РФС также сообщил о том, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оштрафован на 20 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны во время матча с «Ротором» (2:0).

«Спартак» также оштрафован на 50 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента. Болельщики «Спартака» бросили бутылку на поле, клуб оштрафован на 50 тыс. рублей за бросание предмета на поле. Игрок «Спартака» Виктор Мозес вошел в чистую зону без перчаток, он оштрафован на 5 тыс. рублей.

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