Тренер ФК «Краснодар» Мусаев избежал дополнительной дисквалификации

Встреча, прошедшая 28 ноября в Химках, завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

«Мусаев демонстративно выражал несогласие с действиями судьи. Мы получили рапорт от судьи, в котором было сказано, что в словах Мусаева не было нецензурных и оскорбительных выражений. Поэтому мы ограничились одним матчем дисквалификации Мусаева», — пояснил Григорьянц.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--88a10505db81d5205410" data-vnd="88a10505db81d5205410" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=88a10505db81d5205410" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

После финального свистка матча между «Ростовом» и «Динамо» (4:1) болельщик «Ростова» выбежал на поле. «Болельщик принял участие в общекомандном фотографировании и находился в непосредственной близости и контакте с игроками “Ростова” — это очень серьезное нарушение санитарного регламента, выход на поле и необеспечение безопасности со стороны “Ростова”. За эти три нарушения штраф “Ростову” 170 тыс. рублей. Болельщики “Ростова” также на трибуне не соблюдали социальную дистанцию и скандировали нецензурные выражения в адрес “Динамо”, за эти нарушения “Ростов” оштрафован еще на 70 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

Глава КДК РФС также сообщил о том, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оштрафован на 20 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны во время матча с «Ротором» (2:0).