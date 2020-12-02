Тренер «Сочи» Федотов дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 300 тыс. рублей
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован на три матча Тинькофф — Российской
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован на три матча Тинькофф — Российской
Федотов был удален в перерыве матча 16-го тура
«В перерыве матча “Урал” — “Сочи” Федотов был удален за нецензурные выражения в адрес судьи, — сказал Григорьянц. — Мы получили дополнительный рапорт от судьи, в котором он подтверждает нецензурные выражения. В заседании принял участие сам Федотов».
«С учетом того, что Федотов за подобное дисциплинарное нарушение уже понес наказание в этом сезоне, данное поведение считается рецидивом. Поэтому Федотов был дисквалифицирован на три матча чемпионата России и оштрафован на 300 тыс. рублей», — добавил Григорьянц.
«Сочи» после 16 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице. Главный тренер команды пропустит домашние матчи с грозненским «Ахматом» (7 декабря), московскими «Спартаком» (12 декабря) и «Динамо» (16 декабря).