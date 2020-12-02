Тренер «Сочи» Федотов дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 300 тыс. рублей

Федотов был удален в перерыве матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ с «Уралом» (0:1) после того, как высказал недовольство судье.

«В перерыве матча “Урал” — “Сочи” Федотов был удален за нецензурные выражения в адрес судьи, — сказал Григорьянц. — Мы получили дополнительный рапорт от судьи, в котором он подтверждает нецензурные выражения. В заседании принял участие сам Федотов».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--88a10505db81d5205410" data-vnd="88a10505db81d5205410" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=88a10505db81d5205410" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«С учетом того, что Федотов за подобное дисциплинарное нарушение уже понес наказание в этом сезоне, данное поведение считается рецидивом. Поэтому Федотов был дисквалифицирован на три матча чемпионата России и оштрафован на 300 тыс. рублей», — добавил Григорьянц.