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16:47 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Сочи» Федотов дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 300 тыс. рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован на три матча Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и оштрафован на 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

Федотов был удален в перерыве матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ с «Уралом» (0:1) после того, как высказал недовольство судье.

«В перерыве матча “Урал” — “Сочи” Федотов был удален за нецензурные выражения в адрес судьи, — сказал Григорьянц. — Мы получили дополнительный рапорт от судьи, в котором он подтверждает нецензурные выражения. В заседании принял участие сам Федотов».

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«С учетом того, что Федотов за подобное дисциплинарное нарушение уже понес наказание в этом сезоне, данное поведение считается рецидивом. Поэтому Федотов был дисквалифицирован на три матча чемпионата России и оштрафован на 300 тыс. рублей», — добавил Григорьянц.

«Сочи» после 16 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице. Главный тренер команды пропустит домашние матчи с грозненским «Ахматом» (7 декабря), московскими «Спартаком» (12 декабря) и «Динамо» (16 декабря).

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