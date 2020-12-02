Гончаренко пропустит матч с «Химками» из-за дисквалификации

«Футболисты “Рубина” в матче с ЦСКА получили восемь желтых карточек, клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пропустит следующий матч из-за перебора желтых карточек — их у него четыре», — сказал Григорьянц по телефону.

«Главный тренер “Химок” Игорь Черевченко оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи, главный тренер “Краснодара” Мурад Мусаев за аналогичное нарушение — на 10 тысяч. Также Мусаев был удален за выход на поле после окончания игры и демонстративное несогласие с действиями судьи. От судьи получили рапорт, что тренер не оскорблял арбитров. Таким образом, Мусаев не получил дополнительной дисквалификации», — добавил он.