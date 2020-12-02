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16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гончаренко пропустит матч с «Химками» из-за дисквалификации

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко пропустит матч 17-го тура чемпионата России против подмосковных «Химок» из-за дисквалификации, сообщил РИА Новости глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится 6 декабря в Москве. Гончаренко пропустит игру из-за перебора желтых карточек, четвертое предупреждение тренер получил в гостевом матче 16-го тура РПЛ против казанского «Рубина».

«Футболисты “Рубина” в матче с ЦСКА получили восемь желтых карточек, клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пропустит следующий матч из-за перебора желтых карточек — их у него четыре», — сказал Григорьянц по телефону.

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«Главный тренер “Химок” Игорь Черевченко оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи, главный тренер “Краснодара” Мурад Мусаев за аналогичное нарушение — на 10 тысяч. Также Мусаев был удален за выход на поле после окончания игры и демонстративное несогласие с действиями судьи. От судьи получили рапорт, что тренер не оскорблял арбитров. Таким образом, Мусаев не получил дополнительной дисквалификации», — добавил он.

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