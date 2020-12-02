КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Ротором»
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский «Спартак» за различные правонарушения на матче Российской
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский «Спартак» за различные правонарушения на матче Российской
Матчи 16-го тура РПЛ прошли
«За нарушение санитарного регламента “Зенит” и “Спартак” оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый, ЦСКА и “Ротор” — на 45 тысяч каждый, “Арсенал” — на 35 тысяч, “Уфа” и “Ахмат” — на 25 тысяч каждый. За бросание болельщиками посторонних предметов (бутылка) на футбольное поле “Спартак” оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц по телефону.
«Главный тренер “Спартака” Доменико Тедеско за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи оштрафован на 20 тысяч рублей, футболист “красно-белых” Виктор Мозес за появление в чистой зоне без перчаток — на 5 тысяч», — добавил он.