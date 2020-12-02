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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Ротором»

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский «Спартак» за различные правонарушения на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором» оштрафован на 100 тысяч рублей, также денежным штрафом наказаны главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско и полузащитник Виктор Мозес, сообщил РИА Новости глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

Матчи 16-го тура РПЛ прошли 28—29 ноября. «Спартак» в воскресенье на своем поле обыграл «Ротор» со счетом 2:0.

«За нарушение санитарного регламента “Зенит” и “Спартак” оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый, ЦСКА и “Ротор” — на 45 тысяч каждый, “Арсенал” — на 35 тысяч, “Уфа” и “Ахмат” — на 25 тысяч каждый. За бросание болельщиками посторонних предметов (бутылка) на футбольное поле “Спартак” оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц по телефону.

«Главный тренер “Спартака” Доменико Тедеско за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи оштрафован на 20 тысяч рублей, футболист “красно-белых” Виктор Мозес за появление в чистой зоне без перчаток — на 5 тысяч», — добавил он.

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