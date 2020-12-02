КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Ротором»

«За нарушение санитарного регламента “Зенит” и “Спартак” оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый, ЦСКА и “Ротор” — на 45 тысяч каждый, “Арсенал” — на 35 тысяч, “Уфа” и “Ахмат” — на 25 тысяч каждый. За бросание болельщиками посторонних предметов (бутылка) на футбольное поле “Спартак” оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц по телефону.