«Ростов» оштрафован за то, что фанат сфотографировался с игроками на поле

«Болельщик “Ростова” в матче с “Динамо” выбежал на футбольное поле, принял участие в общекомандном фотографировании и находился в близком контакте с игроками. За нарушение санитарного регламента клубом, выход на поле болельщика и необеспечение безопасности “Ростов” оштрафован на 170 тысяч рублей. Также болельщики “Ростова” не соблюдали социальную дистанцию — клуб оштрафован на 40 тысяч рублей, за скандирование болельщиками нецензурных выражений в адрес “Динамо” штраф 30 тысяч рублей», — сказал Григорьянц по телефону.