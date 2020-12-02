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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» оштрафован за то, что фанат сфотографировался с игроками на поле

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Футбольный клуб «Ростов» (Ростов-на-Дону) оштрафован за то, что болельщик выбежал на поле и сфотографировался с командой, сообщил РИА Новости глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» в матче 16-го тура чемпионата России на своем поле обыграл московское «Динамо» со счетом 4:1.

Команда
Ростов

«Болельщик “Ростова” в матче с “Динамо” выбежал на футбольное поле, принял участие в общекомандном фотографировании и находился в близком контакте с игроками. За нарушение санитарного регламента клубом, выход на поле болельщика и необеспечение безопасности “Ростов” оштрафован на 170 тысяч рублей. Также болельщики “Ростова” не соблюдали социальную дистанцию — клуб оштрафован на 40 тысяч рублей, за скандирование болельщиками нецензурных выражений в адрес “Динамо” штраф 30 тысяч рублей», — сказал Григорьянц по телефону.

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