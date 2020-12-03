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10:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Хороший пацан, но…». Тренер разобрал проблемы Зайнутдинова и нашел ему лучшую позицию в ЦСКА

Казахстанец стал универсалом у армейцев.

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16
фотографий
16
фотографий

Российский тренер Игорь Шалимов в интервью YouTube-каналу «Футбольный биги» обсудил игру казахстанца Бахтиера Зайнутдинова за ЦСКА и выбрал ему лучшую позицию в московском клубе.

Команда
ЦСКА

— Мне кажется, что у ЦСКА была проблема в крайних защитниках, смотря на их игру. Зайнутдинов — хороший пацан, но правый защитник из него… Можно правшу ставить слева — они там себя комфортно чувствуют, потому что у правши левая нога ближе к правой, а у левши правая нога очень далеко от левой. Левша — это левая нога в основном, а у правоногих — две ноги. Вообще Зайнутдинов в конце матча играл в середине, он неплохо там смотрелся. Он атакующий игрок, в «Ростове» играл как крайний нападающий или атакующий полузащитник. Он и в середине может себя комфортно чувствовать.

Здесь надо сравнивать Зайнутдинова и Щенникова слева, Зайнутдинова и Марадишвили справа. И выбрать. Если взвесить это все, мне кажется, победило бы — Зайнутдинов слева и Марадишвили справа. Без флангов тяжело ЦСКА. Фланги очень важны для позиционной атаки.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 16 матчей и забил один гол. Причем в составе армейцев казахстанец играл и на позиции левого защитника, и правого.

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