«Хороший пацан, но…». Тренер разобрал проблемы Зайнутдинова и нашел ему лучшую позицию в ЦСКА

— Мне кажется, что у ЦСКА была проблема в крайних защитниках, смотря на их игру. Зайнутдинов — хороший пацан, но правый защитник из него… Можно правшу ставить слева — они там себя комфортно чувствуют, потому что у правши левая нога ближе к правой, а у левши правая нога очень далеко от левой. Левша — это левая нога в основном, а у правоногих — две ноги. Вообще Зайнутдинов в конце матча играл в середине, он неплохо там смотрелся. Он атакующий игрок, в «Ростове» играл как крайний нападающий или атакующий полузащитник. Он и в середине может себя комфортно чувствовать.