«Хороший пацан, но…». Тренер разобрал проблемы Зайнутдинова и нашел ему лучшую позицию в ЦСКА
Казахстанец стал универсалом у армейцев.
Казахстанец стал универсалом у армейцев.
Российский тренер Игорь Шалимов в интервью
— Мне кажется, что у ЦСКА была проблема в крайних защитниках, смотря на их игру. Зайнутдинов — хороший пацан, но правый защитник из него… Можно правшу ставить слева — они там себя комфортно чувствуют, потому что у правши левая нога ближе к правой, а у левши правая нога очень далеко от левой. Левша — это левая нога в основном, а у правоногих — две ноги. Вообще Зайнутдинов в конце матча играл в середине, он неплохо там смотрелся. Он атакующий игрок, в «Ростове» играл как крайний нападающий или атакующий полузащитник. Он и в середине может себя комфортно чувствовать.
Здесь надо сравнивать Зайнутдинова и Щенникова слева, Зайнутдинова и Марадишвили справа. И выбрать. Если взвесить это все, мне кажется, победило бы — Зайнутдинов слева и Марадишвили справа. Без флангов тяжело ЦСКА. Фланги очень важны для позиционной атаки.
Напомним, в текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 16 матчей и забил один гол. Причем в составе армейцев казахстанец играл и на позиции левого защитника, и правого.