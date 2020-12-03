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12:07 (мск), источник: ТАСС

Мяч футболиста «Спартака» Зобнина в ворота «Динамо» признан лучшим голом РПЛ в ноябре

ТАСС, 3 декабря. Гол полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина признан лучшим в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В матче 15-го тура со столичным «Динамо» (1:1) Зобнин подхватил мяч на подступах к штрафной, обошел на скорости двух игроков, пробил в голкипера, после чего добил мяч в сетку.

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За гол Зобнина проголосовали представители РПЛ и болельщики, эксперты телеканала «Матч Премьер» отдали голос за мяч Тимура Жамалетдинова («Уфа») в ворота «Тамбова» (4:0).

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