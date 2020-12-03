Мяч футболиста «Спартака» Зобнина в ворота «Динамо» признан лучшим голом РПЛ в ноябре
ТАСС, 3 декабря. Гол полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина признан лучшим в Тинькофф — Российской
ТАСС, 3 декабря. Гол полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина признан лучшим в Тинькофф — Российской
В матче 15-го тура со столичным «Динамо» (1:1) Зобнин подхватил мяч на подступах к штрафной, обошел на скорости двух игроков, пробил в голкипера, после чего добил мяч в сетку.
За гол Зобнина проголосовали представители РПЛ и болельщики, эксперты телеканала «Матч Премьер» отдали голос за мяч Тимура Жамалетдинова («Уфа») в ворота «Тамбова» (4:0).