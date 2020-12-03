Черевченко признан лучшим тренером ноября в РПЛ
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Возглавляющий подмосковный футбольный клуб «Химки» Игорь Черевченко признан лучшим тренером ноября в Российской
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Возглавляющий подмосковный футбольный клуб «Химки» Игорь Черевченко признан лучшим тренером ноября в Российской
Черевченко единогласно выбрали болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».
В ноябре «Химки» под руководством 46-летнего специалиста одержали три победы в четырех матчах РПЛ — над казанским «Рубином» (2:0), «Уфой» (2:1) и «Краснодаром» (1:0), также подмосковный клуб потерпел поражение от петербургского «Зенита» (0:2).
«Химки» после 16 туров набрали 18 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.