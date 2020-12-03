Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева подал иск на 1 млн руб

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Потерпевший в ходе драки в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Виталий Соловчук обратился в суд о взыскании с обидчиков 1 млн руб. в качестве возмещения морального ущерба. Об этом РБК сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«Представим возражения. Расцениваем размер иска как злоупотребление правом», — отметил адвокат. Он добавил, что от предложенной ранее Мамаевым компенсации в 500 тыс. руб. Соловчук отказался. «Видимо, не устроила», — сказал юрист.

В Савеловском суде РБК подтвердили подачу иска Соловчуком к Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, брату Кокорина Александру и детскому тренеру Александру Протасовицкому. С каждого из ответчиков требуется взыскать моральный ущерб на сумму в 250 тыс. руб.

Также Соловчук потребовал взыскать солидарно с четырех фигурантов дела расходы на лечение в размере 42 360 руб. 75 коп.

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В суде сообщили, что подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 14 декабря.

Обращение Соловчука с иском подтвердила и адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова. «Информация верная. Обратился он в Савеловский суд. 14 декабря будет предварительная беседа. Мы будем подавать возражения», — сообщила она РБК.

Осенью 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий устроили несколько потасовок в центре Москвы и стали фигурантами уголовного дела. В ходе драк пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, а также Виталий Соловчук, водитель телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

В мае 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Уголовному наказанию подверглись и другие фигуранты дела. В сентябре 2019 года футболисты вышли на свободу по УДО.

В августе 2020 года Мосгорсуд изменил наказание Мамаеву, Кокорину-младшему и Протасовицкому с реального лишения свободы на один год исправительных работ. Александру Кокорину приговор в виде полутора лет колонии менять не стали.