Полузащитник «Ростова» Байрамян признан лучшим футболистом ноября в РПЛ
ТАСС, 3 декабря. Армянский полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим футболистом Тинькофф — Российской
ТАСС, 3 декабря. Армянский полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим футболистом Тинькофф — Российской
За Байрамяна проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» отдали голос за голкипера подмосковных «Химок» Илью Лантратова.
Также на награду лучшему игроку месяца претендовали полузащитники Далер Кузяев («Зенит»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Трошечкин («Химки»).
Лучшим тренером в ноябре признан Игорь Черевченко, возглавляющий «Химки». Подмосковный клуб под руководством Черевченко одержал победы в трех матчах, за специалиста единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и «Матч Премьер».
В ноябре Байрамян в двух матчах забил три гола. 28-летний полузащитник отметился первыми результативным действиями в нынешнем сезоне, за клуб он провел 13 матчей во разных турнирах. «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 16 встречах.