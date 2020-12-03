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12:59 (мск), источник: ТАСС

Полузащитник «Ростова» Байрамян признан лучшим футболистом ноября в РПЛ

ТАСС, 3 декабря. Армянский полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим футболистом Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

За Байрамяна проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» отдали голос за голкипера подмосковных «Химок» Илью Лантратова.

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Команда
Ростов

Также на награду лучшему игроку месяца претендовали полузащитники Далер Кузяев («Зенит»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Трошечкин («Химки»).

Лучшим тренером в ноябре признан Игорь Черевченко, возглавляющий «Химки». Подмосковный клуб под руководством Черевченко одержал победы в трех матчах, за специалиста единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и «Матч Премьер».

В ноябре Байрамян в двух матчах забил три гола. 28-летний полузащитник отметился первыми результативным действиями в нынешнем сезоне, за клуб он провел 13 матчей во разных турнирах. «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 16 встречах.

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