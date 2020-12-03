Полузащитник «Ростова» Байрамян признан лучшим футболистом ноября в РПЛ

За Байрамяна проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» отдали голос за голкипера подмосковных «Химок» Илью Лантратова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--23516159c86a78e8dd61" data-vnd="23516159c86a78e8dd61" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=23516159c86a78e8dd61" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Ростов

Также на награду лучшему игроку месяца претендовали полузащитники Далер Кузяев («Зенит»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Трошечкин («Химки»).

Лучшим тренером в ноябре признан Игорь Черевченко, возглавляющий «Химки». Подмосковный клуб под руководством Черевченко одержал победы в трех матчах, за специалиста единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и «Матч Премьер».