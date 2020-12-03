«Скоро рванет»: Червиченко высказался об уходе Газизова из «Спартака»
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход генерального директора Шамиля Газизова из клуба.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход генерального директора Шамиля Газизова из клуба.
Ранее в прессе появилась информация, что Газизов может покинуть «Спартак»
«Я знаю из осведомленных источников, что там есть и дым, и огонь. Конфликт между Газизовым и руководством “Спартака”
«Верю ли я в то, что Газизов может сменить Василия Кикнадзе в “Локомотиве”? Нет, ведь в РЖД любят брать людей из родственных компаний и структур. А Шамиль является для них посторонним», — добавил Червиченко.
Газизов занял пост генерального директора «Спартака» летом текущего года.