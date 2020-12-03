«Скоро рванет»: Червиченко высказался об уходе Газизова из «Спартака»

Ранее в прессе появилась информация, что Газизов может покинуть «Спартак» из-за прихода в столичный клуб спортивного директора Дмитрия Попова.

Команда Спартак

«Я знаю из осведомленных источников, что там есть и дым, и огонь. Конфликт между Газизовым и руководством “Спартака” из-за назначения Дмитрия Попова на должность спортивного директора тлеет все сильнее. Думаю, скоро рванет», — рассказал Червиченко в интервью «Советскому спорту».

«Верю ли я в то, что Газизов может сменить Василия Кикнадзе в “Локомотиве”? Нет, ведь в РЖД любят брать людей из родственных компаний и структур. А Шамиль является для них посторонним», — добавил Червиченко.