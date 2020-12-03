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16:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Педро Роша и в Бразилии не нужен. Что теперь с ним делать «Спартаку»?

«Спартак» уже готов продать его за полцены — никто не берёт!

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Спартака» Педро Роша (вы же ещё помните такого?) после окончания арендного соглашения с «Фламенго» вернётся в московский клуб, сообщает UOL. В Бразилии не хотят продлевать сотрудничество с 26-летним форвардом, поскольку клуб намерен сократить расходы и сохранить лидеров.

Команда
Спартак

У Роши в Бразилии 13 игр и четыре трофея

После провальной аренды в «Крузейро» (31 матч, 4 гола) Роша остался в Бразилии. В то время как «Крузейро» отправился в низший дивизион, Педро на правах годичной аренды перешёл во «Фламенго». За весь 2020 год у форварда 11 матчей и один гол во всех соревнованиях. 9 июня 2020 года в матче 4-го тура Лиги Кариоки против «Бангу» (3:0) Роша вышел на замену на 85-й минуте вместо Бруно Энрике и уже на 88-й минуте матча забил свой первый и, скорее всего, последний мяч за команду.

Если с игровым временем у игрока не сложилось, то с титулами всё не так плохо. В Россию Роша вернётся обладателем Суперкубка Бразилии, Суперкубка Южной Америки, Кубка Гуанабара и победителем Лиги Кариока.

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Успехи есть и в личной жизни: в октябре этого года у нападающего родился сын.

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У Роши есть шанс остаться во «Фламенго», но всё зависит от «Спартака»

«Фламенго» хочет оставить у себя нападающего, но только на правах аренды. Из-за коронавируса сезон в Бразилии завершится на три месяца позже, поэтому клуб хочет продлить контракт до 24 февраля 2021 года. Этот вариант не устраивает «Спартак», так как москвичи рискуют не успеть заявить Рошу на весеннюю часть чемпионата.

Других вариантов продолжения карьеры у бразильца пока нет. «Спартак» требует за форварда € 6 млн, но в Бразилии сомневаются, что Роша стоит таких денег. Теперь будущее бразильца под большим вопросом. В «Спартаке» сейчас четыре основных форварда, поэтому возвращение в Москву не выглядит дальновидным решением со стороны футболиста. Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что с большой долей вероятности красно-белым удастся решить вопрос продления аренды игрока.

Transfermarkt.ru оценивает игрока в € 2,4 млн — притом что покупался он летом 2017-го за 12.

Павел Прохоров

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