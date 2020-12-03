Педро Роша и в Бразилии не нужен. Что теперь с ним делать «Спартаку»?
«Спартак» уже готов продать его за полцены — никто не берёт!
«Спартак» уже готов продать его за полцены — никто не берёт!
Нападающий «Спартака» Педро Роша (вы же ещё помните такого?) после окончания арендного соглашения с «Фламенго» вернётся в московский клуб, сообщает UOL. В Бразилии не хотят продлевать сотрудничество с 26-летним форвардом, поскольку клуб намерен сократить расходы и сохранить лидеров.
После провальной аренды в «Крузейро» (31 матч, 4 гола) Роша остался в Бразилии. В то время как «Крузейро» отправился в низший дивизион, Педро на правах годичной аренды перешёл во «Фламенго». За весь 2020 год у форварда 11 матчей и один гол во всех соревнованиях. 9 июня 2020 года в матче 4-го тура Лиги Кариоки против «Бангу» (3:0) Роша вышел на замену на 85-й минуте вместо Бруно Энрике и уже на 88-й минуте матча забил свой первый и, скорее всего, последний мяч за команду.
Если с игровым временем у игрока не сложилось, то с титулами всё не так плохо. В Россию Роша вернётся обладателем Суперкубка Бразилии, Суперкубка Южной Америки, Кубка Гуанабара и победителем Лиги Кариока.
Успехи есть и в личной жизни: в октябре этого года у нападающего родился сын.
«Фламенго» хочет оставить у себя нападающего, но только на правах аренды.
Других вариантов продолжения карьеры у бразильца пока нет. «Спартак» требует за форварда € 6 млн, но в Бразилии сомневаются, что Роша стоит таких денег. Теперь будущее бразильца под большим вопросом. В «Спартаке» сейчас четыре основных форварда, поэтому возвращение в Москву не выглядит дальновидным решением со стороны футболиста. Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что с большой долей вероятности
Transfermarkt.ru оценивает игрока в € 2,4 млн — притом что покупался он летом 2017-го за 12.
Павел Прохоров