Спортивный юрист: «Тамбову» грозит штраф до 1,5 млн рублей и техническое поражение в случае невыхода на поле
Спортивный юрист Сергей Шаронов объяснил, что грозит «Тамбову» в случае, если клуб решит бойкотировать матчи
Спортивный юрист Сергей Шаронов объяснил, что грозит «Тамбову» в случае, если клуб решит бойкотировать матчи
«По Дисциплинарному регламенту РФС от 21 августа 2020, команда, в случае невыхода на поле получает техническое поражение (3:0) и штраф до 1,5 миллиона рублей.
Так же «Тамбову» могут просто не дать новую лицензию, в случае, если у клуба останутся долги перед игроками. Сейчас, в целом, я не вижу причин снимать «Тамбов» с чемпионата, даже в случае полного бойкота матчей, — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.