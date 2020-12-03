Спортивный юрист: «Тамбову» грозит штраф до 1,5 млн рублей и техническое поражение в случае невыхода на поле

Так же «Тамбову» могут просто не дать новую лицензию, в случае, если у клуба останутся долги перед игроками. Сейчас, в целом, я не вижу причин снимать «Тамбов» с чемпионата, даже в случае полного бойкота матчей, — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.