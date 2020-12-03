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18:02 (мск), источник: Sport24

Спортивный юрист: «Тамбову» грозит штраф до 1,5 млн рублей и техническое поражение в случае невыхода на поле

Спортивный юрист Сергей Шаронов объяснил, что грозит «Тамбову» в случае, если клуб решит бойкотировать матчи из-за проблем с финансами.

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Источник: vk.com/fctambov68

«По Дисциплинарному регламенту РФС от 21 августа 2020, команда, в случае невыхода на поле получает техническое поражение (3:0) и штраф до 1,5 миллиона рублей.

Так же «Тамбову» могут просто не дать новую лицензию, в случае, если у клуба останутся долги перед игроками. Сейчас, в целом, я не вижу причин снимать «Тамбов» с чемпионата, даже в случае полного бойкота матчей, — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.

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