Экс-президент «Локомотива»: Марко Николич является очень слабым тренером
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Василий
Во вторник в Москве «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» со счетом 1:3 и лишился шансов на выход в
«Ну что вы… Какая победа над “Баварией”? Они вторым или третьим составом на равных играют с “Атлетико”. И против “Локомотива” выйдут молодые ребята, и они не оставят шансов железнодорожникам. Встреча с “Зальцбургом” показала провалы клубной работы — и трансферы, и неурядицы, и война с болельщиками. Ну и слабость тренера. То, что сделал Николич, вряд ли сделает тренер второй лиги. Да, можно сетовать на большое количество больных. Но на скамейке остались Антон Миранчук, Владислав Игнатьев, Рифат Жемалетдинов. Нужно было выставить боевой состав. Да, они могли бы сыграть только тайм, но они бы задали тон», — сказал Наумов по телефону.
«А в итоге выставил семь защитников, а самое главное — как их расставили. Я когда увидел это безобразие, удивился. Возможно, это единственная ошибка Марко. Но на сегодня по результатам той игры могу сказать, что Николич абсолютно слабый тренер. Вот так поступать не стал бы ни один тренер. Я не знаю, чем он руководствовался», — продолжил собеседник агентства.