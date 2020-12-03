Экс-президент «Локомотива»: Марко Николич является очень слабым тренером

«Ну что вы… Какая победа над “Баварией”? Они вторым или третьим составом на равных играют с “Атлетико”. И против “Локомотива” выйдут молодые ребята, и они не оставят шансов железнодорожникам. Встреча с “Зальцбургом” показала провалы клубной работы — и трансферы, и неурядицы, и война с болельщиками. Ну и слабость тренера. То, что сделал Николич, вряд ли сделает тренер второй лиги. Да, можно сетовать на большое количество больных. Но на скамейке остались Антон Миранчук, Владислав Игнатьев, Рифат Жемалетдинов. Нужно было выставить боевой состав. Да, они могли бы сыграть только тайм, но они бы задали тон», — сказал Наумов по телефону.