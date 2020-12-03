Зе Луиш перенесет операцию и пропустит остаток 2020 года
Нападающий «Локомотива» Зе Луиш получил травму в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:3). Как сообщает официальный сайт клуба, ему предстоит перенести операцию.
Нападающий «Локомотива» Зе Луиш получил травму в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:3). Как сообщает официальный сайт клуба, ему предстоит перенести операцию.
После обследования подтвердился перелом одной из костей стопы. В понедельник Зе Луиш отправится на операцию в Рим. Футболист восстановится к зимним сборам и полетит на них вместе с командой.
29-летний нападающий из