РФС заменил двух судей матча РПЛ «Краснодар» — «Ротор» из-за коронавируса
ТАСС, 3 декабря. Российский футбольный союз (РФС) заменил двух арбитров матча 17-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 3 декабря. Российский футбольный союз (РФС) заменил двух арбитров матча 17-го тура Тинькофф — Российской
Ассистентом главного арбитра вместо Ильи Елеференко назначен Владимир Миневич. Василий Казарцев заменит Павла Кукуяна в роли видеоассистента рефери (VAR).
Матч пройдет 5 декабря в Краснодаре, начало — 19:00 мск. Главным судьей встречи назначен Алексей Матюнин, помогать ему, кроме Миневича, также будет Андрей Болотенков, в качестве резервного арбитра выступит Юнус Кошко. Ассистентом Казарцева на VAR будет Дмитрий Чельцов.