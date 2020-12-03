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18:59 (мск), источник: ТАСС

РФС заменил двух судей матча РПЛ «Краснодар» — «Ротор» из-за коронавируса

ТАСС, 3 декабря. Российский футбольный союз (РФС) заменил двух арбитров матча 17-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и волгоградским «Ротором» из-за сомнительных тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентом главного арбитра вместо Ильи Елеференко назначен Владимир Миневич. Василий Казарцев заменит Павла Кукуяна в роли видеоассистента рефери (VAR).

Матч пройдет 5 декабря в Краснодаре, начало — 19:00 мск. Главным судьей встречи назначен Алексей Матюнин, помогать ему, кроме Миневича, также будет Андрей Болотенков, в качестве резервного арбитра выступит Юнус Кошко. Ассистентом Казарцева на VAR будет Дмитрий Чельцов.

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