РФС заменил двух судей матча РПЛ «Краснодар» — «Ротор» из-за коронавируса

Матч пройдет 5 декабря в Краснодаре, начало — 19:00 мск. Главным судьей встречи назначен Алексей Матюнин, помогать ему, кроме Миневича, также будет Андрей Болотенков, в качестве резервного арбитра выступит Юнус Кошко. Ассистентом Казарцева на VAR будет Дмитрий Чельцов.