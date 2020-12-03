Уткин рассказал, кого считает лучшим тренером в России
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин признался, что считает Мурада Мусаева лучшим тренером года в России.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин признался, что считает Мурада Мусаева лучшим тренером года в России.
По мнению Уткина, тренер «Краснодара» лучше других проявил себя в еврокубках.
«В среду мы смогли представить, кто является тренером года в России. Безусловно, это Мусаев.
«Наши клубы часто проходят квалификацию Лиги чемпионов? Международный результат в этом году показал только “Краснодар” и только Мусаев. Когда я записываю это видео, то шансы еще есть и у ЦСКА. Но у армейцев бывали и лучшие времена», — добавил журналист.
В среду «Краснодар» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов победил французский «Ренн» со счетом 1:0 и гарантировал себе участие в