Уткин рассказал, кого считает лучшим тренером в России

По мнению Уткина, тренер «Краснодара» лучше других проявил себя в еврокубках.

«В среду мы смогли представить, кто является тренером года в России. Безусловно, это Мусаев. Кто-то еще показывал достижения на международном уровне? Нет. Можете сказать, что “Краснодар” всего лишь вышел в плей-офф Лиги Европы. Но не стоит забывать, что эта команда — дебютант Лиги чемпионов. Клуб из Краснодара показал лучший результат среди всех российских команд», — рассказал Уткин в выпуске своего YouTube-шоу «Футбольный клуб».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qhLoTzDSV78" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Наши клубы часто проходят квалификацию Лиги чемпионов? Международный результат в этом году показал только “Краснодар” и только Мусаев. Когда я записываю это видео, то шансы еще есть и у ЦСКА. Но у армейцев бывали и лучшие времена», — добавил журналист.

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