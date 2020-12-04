Судебное заседание по делу Широкова перенесено на 11 декабря

«Судебное заседание отложено на 11 декабря, на 14.00», — рассказал собеседник агентства.

Рассмотрение дела проходит с изучением доказательств и привлечением свидетелей — вопреки желанию Широкова, признавшего вину и просившего об особом порядке, что гарантировало бы более мягкое наказание.

По версии следствия, Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в соцсетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и ударил в лицо кулаком. Арбитр упал, Широков затем добил его ногой, после чего бывшего профессионального игрока оттащили одноклубники. Позже он в Instagram принес извинения Данченкову.

После инцидента у судьи были диагностированы травмы глазничной области: ушибленная рана в проекции надбровной дуги, ушибленная рана нижнего века, кровоподтек верхнего и нижнего века, легкий ушиб глазного яблока и ссадина кисти. Все это квалифицировано как легкий вред здоровью.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--656e1ecc261be9941d26" data-vnd="656e1ecc261be9941d26" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=656e1ecc261be9941d26" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В окончательной редакции обвинения Широкову вменяется «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений». Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Защита Данченкова настаивает на том, что квалификация должна быть более строгой, поскольку считает, что имело место покушение на убийство. Адвокат Широкова Вадим Лялин в свою очередь пожаловался в адвокатскую палату на защитника арбитра Александра Островского, так как, по мнению Лялина, его процессуальный оппонент «использует оказание помощи своему доверителю вопреки принципам адвокатской деятельности… преследует личные цели, пытаясь привлечь Широкова к ответственности по статье «покушение на убийство».