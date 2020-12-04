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19:07 (мск), источник: Sport24

ЦСКА продлил контракт с Бистровичем до окончания сезона-2024/25

ЦСКА заключил новое долгосрочное соглашение с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем.

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Источник: pfc-cska.com

Как сообщает официальный сайт московского клуба, 22-летний футболист продлил контракт с армейцами до окончания сезона-2024/25.

Бистрович, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в ЦСКА зимой 2018 года из хорватского клуба «Славен Белупо». В составе красно-синих сыграл 84 матча, в которых забил 5 мячей. Становился обладателем Суперкубка России-2018.

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