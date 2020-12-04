ЦСКА продлил контракт с Бистровичем до окончания сезона-2024/25

Как сообщает официальный сайт московского клуба, 22-летний футболист продлил контракт с армейцами до окончания сезона-2024/25.

Бистрович, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в ЦСКА зимой 2018 года из хорватского клуба «Славен Белупо». В составе красно-синих сыграл 84 матча, в которых забил 5 мячей. Становился обладателем Суперкубка России-2018.