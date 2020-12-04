ЦСКА продлил контракт с Бистровичем до окончания сезона-2024/25
ЦСКА заключил новое долгосрочное соглашение с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем.
ЦСКА заключил новое долгосрочное соглашение с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем.
Как сообщает официальный сайт московского клуба, 22-летний футболист продлил контракт с армейцами до окончания сезона-2024/25.
Бистрович, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в ЦСКА зимой 2018 года из хорватского клуба «Славен Белупо». В составе