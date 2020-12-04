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20:30 (мск), источник: ТАСС

Семь-восемь футболистов «Тамбова» будут бойкотировать матч РПЛ со «Спартаком»

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Семь-восемь игроков «Тамбова» не выйдут на матч 17-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» из-за непогашенных задолженностей перед ними. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится в субботу на «Открытие-Арене» и начнется в 16:30 мск.

«Играть мы будем в любом случае. Руководство области на связь так и не вышло, так что те ребята, которые были у нас в том сезоне, будут бойкотировать эту игру. А так у нас в принципе набирается нормальный состав, будем выходить, играть и биться. Примерно семь-восемь человек завтра не выйдут», — сказал Худяков.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 17, 5.12.2020, 16:30

Спартак-Тамбов-

«Тамбов» еще не получил деньги за нынешний сезон, которые должны были быть перечислены от властей региона. Ранее генеральный директор клуба Ольга Коновалова сообщила ТАСС, что футболисты написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. По словам Коноваловой, задолженность перед игроками по зарплате составляла более 140 млн рублей, однако руководство клуба сумело закрыть долги за летние месяцы.

«Тамбов» после 16 туров располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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