Матчами участников Лиги чемпионов и «Спартака» стартует 17-й тур РПЛ

После 16 туров в таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) образовалось три лидера. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» набрали по 32 очка. Команда из Санкт Петербурга в субботу примет екатеринбургский «Урал», начало — 19:00 мск. Красно-белые на «Открытие-Арене» сыграют с «Тамбовом», встреча начнется в 16:30 мск.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 17, 5.12.2020, 19:00 Зенит - Урал -

18 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 23 ноября в городе прекращается доступ зрителей на спортивные мероприятия, а также ограничивается посещение катков. Позднее «Зенит» обратился к администрации города с просьбой согласовать ограниченное количество зрителей. Запрос клуба был удовлетворен и на игру с «Уралом» смогут прийти посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов категории «бизнес-клубы», размещающиеся в секторе А107. По информации газеты «Спорт-Экспресс», встречу смогут посетить 1700 человек.

«Зенит» ни разу не проигрывал «Уралу» в матчах премьер-лиги, одержав 16 побед при трех ничьих. В первом круге в Екатеринбурге команды разошлись миром (1:1), в прошлом сезоне на «Газпром-Арене» хозяева разгромили соперника со счетом 7:1. Екатеринбуржцы не проигрывают в чемпионате России на протяжении пяти последних матчей (три ничьи и две победы) и с 19 очками занимают 11-е место в турнирной таблице. Действующий чемпион в последних двух выездных играх не сумел одержать побед, сыграв вничью с грозненским «Ахматом» (2:2) и тульским «Арсеналом» (0:0).

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 17, 5.12.2020, 16:30 Спартак - Тамбов -

В составе «Зенита» из-за дисквалификации на поле не сможет выйти опорный полузащитник Вильмар Барриос. Под вопросом участие в матче нападающего Артема Дзюбы, защитников Вячеслава Караваева, Деяна Ловрена и Ярослава Ракицкого, а также полузащитника Вендела.

«Спартак» сыграет против ослабленного «Тамбова»

«Тамбов» с начала сезона испытывает финансовые проблемы. Клуб еще не получил деньги за нынешний сезон, которые должны были быть перечислены от властей региона. Ранее генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила ТАСС, что футболисты написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. По словам Коноваловой, они составляли более 140 млн рублей, однако руководство клуба сумело закрыть долги за летние месяцы.

Спортивный директор клуба Павел Худяков сообщил ТАСС, что руководство области так и не вышло на связь с клубом. «Играть мы будем в любом случае, те ребята, которые были у нас в том сезоне, будут бойкотировать эту игру. А так у нас в принципе набирается нормальный состав, будем выходить, играть и биться. Примерно семь-восемь человек завтра не выйдут», — сказал Худяков.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 17, 5.12.2020, 14:00 Локомотив - Рубин -

«Тамбов» после 16 туров располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков. В матче первого круга между этими командами красно-белые одержали победу благодаря дублю защитника Айртона в последние 15 минут игры. В прошлом сезоне «Тамбов» сумел дважды обыграть «Спартак» (2:0 и 3:2). Красно-белым в предстоящем матче из-за травмы не поможет нападающий Александр Соболев, из-за дисквалификации игру пропустит Роман Зобнин.

Московский «Локомотив» понес серьезные потери перед домашней игрой с «Рубином» (начало — 14:00 мск). Из-за травм у железнодорожников выбыли из состава форварды Федор Смолов и Зе Луиш, а также полузащитник Дмитрий Баринов. Из-за дисквалификации игру пропустит Станислав Магкеев, а Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов сдали тесты на коронавирус с сомнительными результатами. В составе «Рубина» под вопросом участие в матче Хвичи Кварацхелии.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 17, 5.12.2020, 19:00 Краснодар - Ротор -

«Локомотив» в последних пяти матчах одержал только одну победу и с 25 очками занимает седьмое место в таблице. «Рубин» в прошлом туре переиграл ЦСКА (1:0), прервав серию из трех поражений (два в РПЛ и одно в Кубке России). Команда Леонида Слуцкого располагается на девятой строчке с 24 очками.