Айртон раскрыл секрет лидерства «Спартака»
Защитник «Спартака» Айртон рассказал, почему «Спартак» лидирует в турнирной таблице и удачно выступает в сезоне-2020/2021.
Защитник «Спартака» Айртон рассказал, почему «Спартак» лидирует в турнирной таблице и удачно выступает в сезоне-2020/2021.
«Просто тренеру дали время внедрить свои идеи. Сейчас эти наработки дают плоды. Спокойно и терпеливо трудимся. Впереди еще половина чемпионата. Нас ждут зимние сборы, а потом новые бои. У нас есть несколько опытных ветеранов, которые могут дать нужные советы. А молодость помогает быть амбициознее, мы все очень хотим достичь большого успеха. Цель одна — завоевать титул», — цитирует Айртона
Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится сегодня, 5 декабря, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.