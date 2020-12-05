Айртон раскрыл секрет лидерства «Спартака»

«Просто тренеру дали время внедрить свои идеи. Сейчас эти наработки дают плоды. Спокойно и терпеливо трудимся. Впереди еще половина чемпионата. Нас ждут зимние сборы, а потом новые бои. У нас есть несколько опытных ветеранов, которые могут дать нужные советы. А молодость помогает быть амбициознее, мы все очень хотим достичь большого успеха. Цель одна — завоевать титул», — цитирует Айртона пресс-служба «Спартака».