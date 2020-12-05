Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арминия
Майнц
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн
Вольфсбург
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург
Боруссия М
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Специя
Лацио
02
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Тамбов
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Велес
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте
Хетафе
30
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Ланс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Урал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Ротор
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Торино
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Вальядолид
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Чертаново
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Нижний Новгород
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Балтика
02
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Динамо Бр
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Енисей
40
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Оренбург
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
СКА-Хабаровск
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Рубин
31
Футбол. Первый дивизион
13:30
Нефтехимик
Томь
20
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Спартак-2
70
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Барселона
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
15:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинский футболист назвал причины превосходства местных клубов над российскими

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин, в данный момент работающий тренером московского «Динамо», назвал причины превосходства украинских клубов над российскими. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Воронин обратил внимание на то, что украинские клубы успешнее выступают в еврокубках, вспомнив о победе «Шахтера» в Лиге Европы, а также участии киевского «Динамо» в четвертьфинале Лиги чемпионов и выходе «Днепра» в финал Лиги Европы. По его мнению, залог успеха местных клубов в талантливой молодежи и бразильской обойме игроков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российские клубы неудачно выступают в нынешнем сезоне еврокубков. До победы «Краснодара» над французским «Ренном» 2 декабря в матче пятого тура Лиги чемпионов серия отечественных команд без побед в еврокубках длилась 17 матчей. Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА остались без плей-офф еврокубков. «Краснодар» попал в плей-офф Лиги Европы. «Локомотив» занимает последнее место в своей группе ЛЧ и борется за попадание в Лигу Европы.

Украинские клубы, выступающие в Лиге чемпионов, сохраняют шансы на выход в плей-офф еврокубков: «Шахтер» занимает второе место в группе B, дважды обыграв мадридский «Реал», киевское «Динамо» располагается на третьем месте в группе G.

Читайте также
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Определен лучший молодой футболист РПЛ 2020 года
Самуэльссон выиграл гонку преследования на втором этапе КМ
«Севилья» огорчит Зидана: Топ-5 ставок выходных
Провальный трансфер «Реала». Один гол Азара стоит 44,8 миллиона
Ибрагимович хотел завершить карьеру летом
«Севилья» — «Реал» и другие: все матчи Ла Лиги в прямом эфире
«Спартак» играет с «Тамбовом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь