Украинский футболист назвал причины превосходства местных клубов над российскими

Воронин обратил внимание на то, что украинские клубы успешнее выступают в еврокубках, вспомнив о победе «Шахтера» в Лиге Европы, а также участии киевского «Динамо» в четвертьфинале Лиги чемпионов и выходе «Днепра» в финал Лиги Европы. По его мнению, залог успеха местных клубов в талантливой молодежи и бразильской обойме игроков.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--804c3da70839934ab465" data-vnd="804c3da70839934ab465" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=804c3da70839934ab465" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Российские клубы неудачно выступают в нынешнем сезоне еврокубков. До победы «Краснодара» над французским «Ренном» 2 декабря в матче пятого тура Лиги чемпионов серия отечественных команд без побед в еврокубках длилась 17 матчей. Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА остались без плей-офф еврокубков. «Краснодар» попал в плей-офф Лиги Европы. «Локомотив» занимает последнее место в своей группе ЛЧ и борется за попадание в Лигу Европы.