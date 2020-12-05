Дивеев признан лучшим молодым футболистом РПЛ 2020 года
ТАСС, 5 декабря. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту Тинькофф — Российской
ТАСС, 5 декабря. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту Тинькофф — Российской
21-летний Дивеев набрал 370 баллов, 40 из 100 опрошенных поставили его на первое место при голосовании, в том числе главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов. За номинантов голосовали представители РПЛ, Российского футбольного союза, Футбольной национальной лиги и Профессинальной футбольной лиги, а также эксперты и представители СМИ.
Второе место в голосовании занял полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин (255 баллов), третье — защитник «Динамо» Роман Евгеньев (204), четвертое — полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили (176), пятое — полузащитник «Ростова» Данил Глебов (144).
Руководитель спортивной редакции ТАСС Владислав Уткин на первое место поставил Уткина, на второе — Евгеньева, на третье — Дивеева, на четвертое — защитника «Спартака» Павла Маслова, на пятое — Марадишвили.
Приз «Первая пятерка» учрежден в 2002 году. В прошлом году лучшими молодыми игроками РПЛ были признаны футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов и