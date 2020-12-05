Дивеев признан лучшим молодым футболистом РПЛ 2020 года

21-летний Дивеев набрал 370 баллов, 40 из 100 опрошенных поставили его на первое место при голосовании, в том числе главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов. За номинантов голосовали представители РПЛ, Российского футбольного союза, Футбольной национальной лиги и Профессинальной футбольной лиги, а также эксперты и представители СМИ.

Второе место в голосовании занял полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин (255 баллов), третье — защитник «Динамо» Роман Евгеньев (204), четвертое — полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили (176), пятое — полузащитник «Ростова» Данил Глебов (144).

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Руководитель спортивной редакции ТАСС Владислав Уткин на первое место поставил Уткина, на второе — Евгеньева, на третье — Дивеева, на четвертое — защитника «Спартака» Павла Маслова, на пятое — Марадишвили.