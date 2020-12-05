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15:30 (мск), источник: ТАСС

Дивеев признан лучшим молодым футболистом РПЛ 2020 года

ТАСС, 5 декабря. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

21-летний Дивеев набрал 370 баллов, 40 из 100 опрошенных поставили его на первое место при голосовании, в том числе главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов. За номинантов голосовали представители РПЛ, Российского футбольного союза, Футбольной национальной лиги и Профессинальной футбольной лиги, а также эксперты и представители СМИ.

Второе место в голосовании занял полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин (255 баллов), третье — защитник «Динамо» Роман Евгеньев (204), четвертое — полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили (176), пятое — полузащитник «Ростова» Данил Глебов (144).

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Руководитель спортивной редакции ТАСС Владислав Уткин на первое место поставил Уткина, на второе — Евгеньева, на третье — Дивеева, на четвертое — защитника «Спартака» Павла Маслова, на пятое — Марадишвили.

Приз «Первая пятерка» учрежден в 2002 году. В прошлом году лучшими молодыми игроками РПЛ были признаны футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук, Александр Головин и Ильзат Ахметов.

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