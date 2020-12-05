Футболист «Спартака» Кокорин получил микроповреждение и пропустит матч с «Тамбовом»
ТАСС, 5 декабря. Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин получил небольшое повреждение и пропустит игру 17-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 5 декабря. Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин получил небольшое повреждение и пропустит игру 17-го тура Тинькофф — Российской
Встреча «Спартак» — «Тамбов» состоится в Москве в субботу, начало — 16:30 мск.
У Кокорина микроповреждение четырехглавой мышцы, которое он получил в игре против волгоградского «Ротора». Возвращение футболиста в общую группу планируется в середине следующей недели.
«Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 32 очка. Идущие впереди «Зенит» и ЦСКА имеют столько же очков, опережая