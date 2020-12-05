Дубль Игнатьева помог «Локомотиву» обыграть «Рубин» в матче РПЛ
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счетом 3:1 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счетом 3:1 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф — Российской
Счет в матче после ошибки голкипера железнодорожников Маринато Гилерме на третьей минуте открыл полузащитник гостей Хван Ин Бом. У победителей голы забили Владислав Игнатьев (17-я и 86-я минуты) и Антон Миранчук (68, с пенальти). На 47-й минуте форвард «Рубина» Иван Игнатьев получил вторую желтую карточку и покинул поле.
В составе «Локомотива» дебютировал 19-летний Максим Мухин. «Рубин» не может обыграть «Локомотив» в разных турнирах на протяжении 10 матчей (три ничьи, семь поражений). Последний раз железнодорожники проигрывали 29 апреля 2017 года (0:1).
«Локомотив» в турнирной таблице РПЛ занимает пятое место с 28 очками в 17 матчах. «Рубин» с 24 очками идет девятым. В следующем матче столичный клуб встретится 13 декабря на выезде с «Краснодаром», казанцы в этот же день сыграют в гостях с «Тамбовом».