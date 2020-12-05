Дубль Игнатьева помог «Локомотиву» обыграть «Рубин» в матче РПЛ

Счет в матче после ошибки голкипера железнодорожников Маринато Гилерме на третьей минуте открыл полузащитник гостей Хван Ин Бом. У победителей голы забили Владислав Игнатьев (17-я и 86-я минуты) и Антон Миранчук (68, с пенальти). На 47-й минуте форвард «Рубина» Иван Игнатьев получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В составе «Локомотива» дебютировал 19-летний Максим Мухин. «Рубин» не может обыграть «Локомотив» в разных турнирах на протяжении 10 матчей (три ничьи, семь поражений). Последний раз железнодорожники проигрывали 29 апреля 2017 года (0:1).

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