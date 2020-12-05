«Зенит» — «Урал»: стартовые составы. Лунев играет впервые с июля

Место в воротах петербуржцев займет Андрей Лунев. Для голкипера эта игра стала первой в сезоне и первой после матча с «Ахматом» (1:1) 11 июля, в которой он получил травму. С капитанской повязкой чемпионов России снова выведет Артем Дзюба.