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18:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Урал»: стартовые составы. Лунев играет впервые с июля

Стали известны составы «Зенита» и «Урала» на матч 17-го тура Тинькофф-РПЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

Место в воротах петербуржцев займет Андрей Лунев. Для голкипера эта игра стала первой в сезоне и первой после матча с «Ахматом» (1:1) 11 июля, в которой он получил травму. С капитанской повязкой чемпионов России снова выведет Артем Дзюба.

В атаке «Урала» выйдет экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк.

«Зенит»: Лунев, Дуглас, Чистяков, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Сутормин, Малком, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные — Кержаков, Васютин, Караваев, Круговой, Прохин, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Мирзов, Крапухин, Шамкин.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.

Запасные — Годзюр, Герасимов, Кузьмичев, Евсеев, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Караев, Татаринов.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

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