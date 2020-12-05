«Спартак» обыграл «Тамбов» и вышел на первое место в таблице РПЛ

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Встреча, прошедшая Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Голы в составе «Спартака» забили Джордан Ларссон (27-я и 83-я минуты), Эсекель Понсе (64 и 90+2) и Самуэль Жиго (87), у «Тамбова» отличился Герман Онугха (65).

«Красно-белые» (35 очков) возглавили турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ) как минимум до матча петербургского «Зенита» (32) и екатеринбургского «Урала». Ларссон и Понсе благодаря своим дублям возглавили список бомбардиров РПЛ (по восемь мячей).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0etHuXSNx2U" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.