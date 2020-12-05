«Спартак» обыграл «Тамбов» и вышел на первое место в таблице РПЛ
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Футболисты московского «Спартака» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Футболисты московского «Спартака» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Голы в составе «Спартака» забили Джордан Ларссон (27-я и 83-я минуты), Эсекель Понсе (64 и 90+2) и Самуэль Жиго (87), у «Тамбова» отличился Герман Онугха (65).
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«Спартак» в следующем туре 12 декабря сыграет на выезде с «Сочи». Футболисты «Тамбова» днем позже сыграют в Саранске с казанским «Рубином».