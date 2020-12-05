Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Торино
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Ланс
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Урал
40
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
Ротор
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Реал
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Фулхэм
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Майнц
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вольфсбург
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Боруссия М
22
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Барселона
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Лацио
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Тамбов
51
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Велес
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Леванте
Хетафе
30
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Эвертон
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Чертаново
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Нижний Новгород
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Балтика
02
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Динамо Бр
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Енисей
40
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Оренбург
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
СКА-Хабаровск
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Рубин
31
Футбол. Первый дивизион
13:30
Нефтехимик
Томь
20
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Спартак-2
70
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» обыграл «Тамбов» и вышел на первое место в таблице РПЛ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Футболисты московского «Спартака» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура чемпионата России.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Встреча, прошедшая Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Голы в составе «Спартака» забили Джордан Ларссон (27-я и 83-я минуты), Эсекель Понсе (64 и 90+2) и Самуэль Жиго (87), у «Тамбова» отличился Герман Онугха (65).

«Красно-белые» (35 очков) возглавили турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ) как минимум до матча петербургского «Зенита» (32) и екатеринбургского «Урала». Ларссон и Понсе благодаря своим дублям возглавили список бомбардиров РПЛ (по восемь мячей).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» в следующем туре 12 декабря сыграет на выезде с «Сочи». Футболисты «Тамбова» днем позже сыграют в Саранске с казанским «Рубином».

Спартак
5:1
Первый тайм: 1:0
Тамбов
 Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Дзюба описал тренера сборной России одним словом
Лучшие бомбардиры РПЛ теперь из «Спартака». Дзюбу обошли
Самуэльссон выиграл гонку преследования на втором этапе КМ
Стал известен состав мужской сборной России на эстафету
Провальный трансфер «Реала». Один гол Азара стоит 44,8 миллиона
Ибрагимович хотел завершить карьеру летом
«Кадис» — «Барса» и другие: все матчи Ла Лиги в прямом эфире
«Краснодар» играет с «Ротором» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь