Хет-трик иранского форварда помог «Зениту» разгромить «Урал»

Встреча прошла в субботу, 5 декабря, и завершилась со счетом 5:1 в пользу хохяев. В составе победителей хет-триком отметился иранский форвард Сердар Азмун. Еще по голу забили Артем Дзюба и Дуглас Сантос. У гостей отличился Артем Шаболин.

Победа позволила «Зениту» набрать 35 очков и вернуться на первое место в турнирной таблице. В активе «Урала» 19 очков, клуб находится на 11-й позиции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oYAmQ5_-WJM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.