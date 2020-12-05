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21:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Хет-трик иранского форварда помог «Зениту» разгромить «Урал»

«Зенит» на своем поле разгромил «Урал» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в субботу, 5 декабря, и завершилась со счетом 5:1 в пользу хохяев. В составе победителей хет-триком отметился иранский форвард Сердар Азмун. Еще по голу забили Артем Дзюба и Дуглас Сантос. У гостей отличился Артем Шаболин.

Победа позволила «Зениту» набрать 35 очков и вернуться на первое место в турнирной таблице. В активе «Урала» 19 очков, клуб находится на 11-й позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Зенит» 12 декабря на своем поле примет «Динамо». «Урал» днем позже на выезде сыграет с ЦСКА.

Зенит
5:1
Первый тайм: 4:0
Урал
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