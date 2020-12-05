«Краснодар» возвращается к жизни. «Быки» разгромили «Ротор»

«Краснодар» в середине недели одержал историческую первую победу в Лиге чемпионов и гарантировал себе евровесну. А вместе с тем утвердился в статусе самого успешного российского клуба в этом еврокубковом сезоне. Правда, есть нюансы, здесь все очень относительно.

Теперь перед «Краснодаром», застрявшим в середине таблицы, стоит задача поправить ситуацию в чемпионате России и постараться до зимней паузы хоть немного приблизиться к группе лидеров. В пяти последних матчах «быки» одержали только одну победу, да и та минимальная — над «Тамбовом». Сложность встречи с «Ротором», еще одним аутсайдером, могла быть в том, что для «Краснодара» это новый соперник: в первом круге «Ротор» подкосил коронавирус, и «быки» получили три очка без игры.

Резерв «Краснодара» местами смотрелся даже солиднее стартового состава. Кадровая ситуация наконец-то наладилась, что позволило провести ротацию. На скамейке запасных остались Маркус Берг, Реми Кабелла и Виктор Классон, зато в старте появились, например, Ари и Евгений Марков. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев не мог руководить игрой команды от бровки из-за дисквалификации, проводником его идей был помощник Артур Оленин.

С первых минут было видно, что настроение у «Краснодара» после Лиги чемпионов приподнялось. Команда сразу побежала в атаку, а больше всех по голам соскучился Ари, залечивший свои бесконечные травмы. Именно он и открыл счет, пробив в касание после передачи Маркова. «Ротор» встрепенулся в середине тайма и нанес аж три удара за две минуты. Матвей Сафонов все три с блеском отразил.

В середине тайма «Ротор» остался в меньшинстве. Венесуэльскому форварду Андресу Понсе хватило получаса, чтобы заработать два предупреждения. Получив лишнего игрока, «Краснодар» до перерыва довел счет до крупного. В обоих голах принял участие Магомед-Шапи Сулейманов: сначала он заработал пенальти (мяч после его удара попал в руку Соломону Кверквелии), а затем забил сам. А тот 11-метровый реализовал Ари.

Но стал ли бразильский россиянин лучшим игроком тайма — это большой вопрос. У гостей было больше ударов в створ ворот, но Сафонов со всеми справился. И в этом весь «Ротор»: не сказать чтобы команда играла плохо в атаке, но забить гол — это настоящий подвиг.

Хет-трик Ари в планах на второй тайм не значился, форварда заменили в перерыве. А вот Сафонов продолжил делать игру ярче: потащил сложнейший мяч после удара головой, а затем дважды эффектно и эффективно выходил далеко из ворот. И даже когда он нерасчетливо сыграл на выходе после фланговой подачи, «Ротор» все равно не забил: Камиль Муллин неточно пробил головой с близкого расстояния.

Вратарь «Ротора» Йосип Чондрич до самого конца держал свою команду на отметке трех пропущенных мячей, но этим дело не ограничилось. На последних минутах дубль оформил Виктор Классон. Сначала швед изящно ушел от Кверквелии и отправил мяч в сетку от дальней штанги, а затем реализовал 11-метровый.

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