«Спартак» не обратил внимания на бойкот. Красно-белые разгромили «Тамбов» в 17-м туре РПЛ

Игра 17-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Тамбовом» (5:1) оказалась центральной в субботу в основном из-за последних новостей именно вокруг тамбовской команды. «Тамбов» спонсируется областью, от которой, по словам спортивного директора Павла Худякова, клуб не получал деньги с июня. По последней информации, поступавшей в середине ноября, общая задолженность составляет порядка 360 млн рублей, из которых 140 млн — долги по зарплате и премиальным.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c3806deebad443450e19" data-vnd="c3806deebad443450e19" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c3806deebad443450e19" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Футболисты «Тамбова» не хотели выходить на поле еще на матч 15-го тура с «Краснодаром», однако Худякову удалось уговорить игроков не бастовать. Тогда команда в целом успешно билась с южанами, уступив с минимальным счетом (0:1). Спортивный директор отговорил игроков от бойкота и на матч следующего тура с «Уфой» (0:4). И в Уфе, и в Москве команда Сергея Первушина неплохо держалась первый тайм, но дальше соперник начинал реализовывать свои моменты, а «Тамбову» ответить не хватало сил.

До игры в Москве Худяков говорил ТАСС о том, что ее бойкотируют семь-восемь игроков. В итоге же в заявке на матч были все основные игроки, кроме удаленного во встрече с «Уфой» защитника Алексея Грицаенко, однако на скамейке запасных всю игру просидели ключевой полузащитник команды Валерий Чуперка и один из основных нападающих Михаил Костюков. «Это было их принципиальное решение, мы не стали их дергать. Для этого (привлечения внимания к ситуации — прим. ТАСС) и делалось, мы разговаривали, предупреждали», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» после игры Первушин.

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Дубль в этой встрече сделал шведский форвард Джордан Ларссон, который в последний раз забивал 24 октября в Краснодаре. Красно-белые давно не забивали больше четырех мячей в премьер-лиге — в последний раз им это удалось сделать в самом начале декабря 2013 года в игре с «Волгой» (6:1).

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 17, 5.12.2020, 16:30 Спартак 5 Тамбов 1

Выступление Прядкина

Будет ли продолжаться бойкот футболистов «Тамбова» в оставшихся двух матчах уходящего года с «Рубином» и «Уралом», пока неизвестно. Пока же высказался президент РПЛ Сергей Прядкин. «Руководители клуба не имели права доводить ситуацию до бойкота матча против “Спартака” со стороны некоторых игроков и подвергать угрозе целостность соревнования, — сказал Прядкин. — Футбольный клуб “Тамбов” должен осознавать ответственность перед болельщиками и другими командами РПЛ».

Вместе с тем Прядкин покритиковал и действия футболистов. «Игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип. Есть цивилизованные механизмы, чтобы требовать выплаты заработной платы, например, обращение в палату по разрешению споров. Лига со своей стороны всегда выполняла перед “Тамбовом” все финансовые обязательства и шла навстречу, понимая сложности, с которыми столкнулся клуб», — добавил он.

«За все это время (три недели после появления информации о возможном бойкоте частью игроков “Тамбова” матча против “Спартака” — прим. ТАСС) никто из руководителей нашего региона с нами не связался. Сергей Геннадьевич [Прядкин] старается и помогает, но здесь все зависит не от него», — отметил Худяков в беседе с ТАСС.

Прядкин говорит не о неправомерности бойкота, а о том, что до этого не надо было доводить, к игрокам в меньшей степени предъявляет претензии. Александр Зотов генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов

Несмотря на критику действий игроков «Тамбова», заявление президента РПЛ не направлено против них, считает генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов. «Прядкин говорит не о неправомерности бойкота, а о том, что до этого не надо было доводить, к игрокам в меньшей степени предъявляет претензии. Есть цивилизованный способ, обращение в палату по разрешению споров, но здесь ситуация доведена до отчаяния, и иногда, чтобы привлечь внимание, к сожалению, приходится прибегать к таким способам. Целостность соревнования может быть нарушена, если клуб снимется с чемпионата, сейчас надо думать об этом», — сказал он.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 17, 5.12.2020, 19:00 Зенит 5 Урал 1

Один Игнатьев забивал, другой подвел команду

Благодаря победе над «Тамбовом» «Спартак» временно стал единоличным лидером чемпионата, однако «Зенит» догнал красно-белых после разгромной победы над «Уралом» (5:1) и при равенстве очков обошел их за счет результативной ничьей в Москве. Хет-трик на счету Сердара Азмуна, а в воротах впервые в сезоне появился Андрей Лунев, который в последний раз выходил на поле в официальных матчах команды с «Ахматом» в предыдущем сезоне в Грозном. В запасе начали игру полузащитники сборной России Александр Ерохин и Далер Кузяев.

«Во-первых, мы должны давать ему [Луневу] практику, чтобы он набирал форму. К Мише Кержакову абсолютно нет никаких претензий, единственное, что меня беспокоило, — небольшое выгорание, которое, наверное, есть, потому что он играет очень и очень много. Это единственный футболист, который играет без замен. Естественно, в какой-то момент нужно дать ему небольшую передышку», — рассказал после игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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В еще одном матче субботы дубли Ари и Виктора Классона позволили «Краснодару» разгромить «Ротор» со счетом 5:0, причем южане три мяча забили еще в первом тайме.

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Еще один участник еврокубков, «Локомотив», одержал волевую победу над «Рубином» (3:1). У железнодорожников дубль сделал Владислав Игнатьев, забивший первый и третий голы своей команды. Форвард «Рубина» Иван Игнатьев в начале второго тайма получил вторую желтую карточку, причем главный тренер казанцев Леонид Слуцкий признался, что призывал его после получения первого предупреждения играть аккуратно.

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