Тренер «Уфы» Рахимов не полетел на матч с «Ростовом» из-за давления
Состояние здоровья специалиста опасений не вызывает, на матче тренера заменит Эдуардо Докампо.
Состояние здоровья специалиста опасений не вызывает, на матче тренера заменит Эдуардо Докампо.
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Рашид Рахимов пропустит матч 17-го тура чемпионата России против «Ростова» по состоянию здоровья, сообщает
«Рашид Рахимов почувствовал недомогание, вызванное повышением артериального давления. Состояние здоровья главного тренера сейчас опасений не вызывает, в скором времени он присоединится к команде. Матч с “Ростовом” уфимцы проведут под руководством Эдуардо Докампо», — говорится в сообщении. Рашиду Рахимову 55 лет.
Встреча между «Уфой» и «Ростовом» состоится сегодня, 6 декабря, в
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