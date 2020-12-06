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11:15 (мск), источник: РБК

Тренер «Уфы» Рахимов не полетел на матч с «Ростовом» из-за давления

Состояние здоровья специалиста опасений не вызывает, на матче тренера заменит Эдуардо Докампо.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Рашид Рахимов пропустит матч 17-го тура чемпионата России против «Ростова» по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба башкирской команды.

«Рашид Рахимов почувствовал недомогание, вызванное повышением артериального давления. Состояние здоровья главного тренера сейчас опасений не вызывает, в скором времени он присоединится к команде. Матч с “Ростовом” уфимцы проведут под руководством Эдуардо Докампо», — говорится в сообщении. Рашиду Рахимову 55 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча между «Уфой» и «Ростовом» состоится сегодня, 6 декабря, в Ростове-на Дону и начнется в 14:00 мск.

Подопечные Валерия Карпина занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 29 очков. «Уфа» с 10-ю баллами располагается на предпоследнем, 15-м месте.

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