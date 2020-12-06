Тренер «Уфы» Рахимов не полетел на матч с «Ростовом» из-за давления

«Рашид Рахимов почувствовал недомогание, вызванное повышением артериального давления. Состояние здоровья главного тренера сейчас опасений не вызывает, в скором времени он присоединится к команде. Матч с “Ростовом” уфимцы проведут под руководством Эдуардо Докампо», — говорится в сообщении. Рашиду Рахимову 55 лет.