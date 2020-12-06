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16:07 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» без Рахимова обыграла «Ростов» в гостевом матче РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. «Уфа» в гостях победила «Ростов» со счетом 1:0 в матче 17-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Гол забил Комнен Андрич (70-я минута). Лучшим игроком встречи признали полузащитника «Уфы» Владислава Камилова.

Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память о Викторе Понедельнике, ушедшем из жизни в субботу в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры Понедельник представлял ростовские «Ростсельмаш» и СКА. Его гол в финале чемпионата Европы 1960 года в ворота сборной Югославии (2:1) принес советской команде единственную в истории победу на европейском первенстве.

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Исполняющим обязанности наставника «Уфы» в прошедшем матче был старший тренер Эдуардо Докампо. Испанец присоединился к команде вместе с главным тренером Рашидом Рахимовым в октябре, ранее он работал в «Рубине». Рахимов пропустил встречу из-за недомогания.

«Уфа» одержала вторую победу подряд и с 13 очками поднялась на 14-ю строчку таблицы. «Ростов» имеет в активе 29 очков и занимает четвертое место.

В следующем туре уфимский клуб 12 декабря сыграет в гостях с волгоградским «Ротором». «Ростов» на следующий день встретится на выезде с грозненским «Ахматом».

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0:1
Первый тайм: 0:0
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