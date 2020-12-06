«Уфа» без Рахимова обыграла «Ростов» в гостевом матче РПЛ

Гол забил Комнен Андрич (70-я минута). Лучшим игроком встречи признали полузащитника «Уфы» Владислава Камилова.
Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память о Викторе Понедельнике, ушедшем из жизни в субботу в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры Понедельник представлял ростовские «Ростсельмаш» и СКА. Его гол в финале чемпионата Европы 1960 года в ворота сборной Югославии (2:1) принес советской команде единственную в истории победу на европейском первенстве.
Исполняющим обязанности наставника «Уфы» в прошедшем матче был старший тренер Эдуардо Докампо. Испанец присоединился к команде вместе с главным тренером Рашидом Рахимовым в октябре, ранее он работал в «Рубине». Рахимов пропустил встречу
«Уфа» одержала вторую победу подряд и с 13 очками поднялась на 14-ю строчку таблицы. «Ростов» имеет в активе 29 очков и занимает четвертое место.
В следующем туре уфимский клуб 12 декабря сыграет в гостях с волгоградским «Ротором». «Ростов» на следующий день встретится на выезде с грозненским «Ахматом».