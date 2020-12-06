Рэпер Баста прокомментировал смерть Виктора Понедельника
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Популярный
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Популярный
На своей странице в Instagram рэпер отметил выдающиеся заслуги своего земляка, который достиг успеха во всем, чем занимался.
«Он играл за СКА несколько лет, забив 54 мяча. Он автор исторического победного гола на самом первом чемпионате Европы в 1960-м году в ворота Югославии. Понедельник забил его на 113-ой минуте, сделав сборную СССР чемпионами. Помимо футбольной, Понедельник сделал блестящую карьеру журналиста, возглавив журнал “Футбол-Хоккей” и написав 4 книги», — прокомментировал Вакуленко.
Музыкальный исполнитель, который является владельцем футбольного клуба СКА из
«В его честь названа футбольная академия в
О смерти бывшего форварда сборной СССР стало известно в субботу. Понедельнику было 83 года. Понедельник в составе сборной СССР стал чемпионом Европы, забив «золотой гол» в ворота сборной Югославии в финальном матче (2:1). Также в составе сборной Понедельник стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года.