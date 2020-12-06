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17:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рэпер Баста прокомментировал смерть Виктора Понедельника

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Популярный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) отреагировал на смерть легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

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Источник: РИА "Новости"

На своей странице в Instagram рэпер отметил выдающиеся заслуги своего земляка, который достиг успеха во всем, чем занимался.

«Он играл за СКА несколько лет, забив 54 мяча. Он автор исторического победного гола на самом первом чемпионате Европы в 1960-м году в ворота Югославии. Понедельник забил его на 113-ой минуте, сделав сборную СССР чемпионами. Помимо футбольной, Понедельник сделал блестящую карьеру журналиста, возглавив журнал “Футбол-Хоккей” и написав 4 книги», — прокомментировал Вакуленко.

Музыкальный исполнитель, который является владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, также отметил, что потерю такого человека всегда воспринимаешь лично.

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«В его честь названа футбольная академия в Ростове-на-Дону, где продолжают заниматься дети. К сожалению, мы не были знакомы лично, но Понедельник один из тех, кого считаешь своим, близким и чей уход воспринимаешь лично. Приношу искренние соболезнования родным и близким легенды», — написал в Instagram Баста.

О смерти бывшего форварда сборной СССР стало известно в субботу. Понедельнику было 83 года. Понедельник в составе сборной СССР стал чемпионом Европы, забив «золотой гол» в ворота сборной Югославии в финальном матче (2:1). Также в составе сборной Понедельник стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года.

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