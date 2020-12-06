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17:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мурзагулов: Рахимов простудился, но коронавируса у него нет

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Рашид Рахимов пропустил матч против «Ростова» из-за простуды, коронавируса у него нет, сообщил РИА Новости председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Уфа» в 17-м туре РПЛ обыграла на выезде «Ростов» (1:0), одержала вторую победу подряд, поднялась на 14-е место и покинула зону прямого вылета. Ранее в воскресенье «Уфа» сообщила, что Рахимов почувствовал недомогание, вызванное повышением артериального давления. Руководил командой помощник Рахимова Эдуардо Докампо.

«Рашид Маматкулович простудился, у него небольшая температура. Слава богу, что не коронавирус. Он энергичный и сильный человек, не думаю, что долго будет болеть», — сказал Мурзагулов по телефону.

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