Гол Фомина принес «Динамо» победу в матче РПЛ с «Арсеналом»

Единственный гол на 45-й минуте матча забил Даниил Фомин. На 88-й минуте на поле вышел форвард «Арсенала» Евгений Луценко. Это его первый матч с 20 сентября, тогда он получил травму в домашнем матче РПЛ против «Сочи» (3:2).

Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память о Викторе Понедельнике, ушедшем из жизни в субботу в возрасте 83 лет. Его гол в финале чемпионата Европы 1960 года в ворота сборной Югославии (2:1) принес советской команде единственную в истории победу на европейском первенстве.

Матч первого круга завершился со счетом 2:0 в пользу туляков, оба гола забил ныне выступающий за «Динамо» Даниил Лесовой. «Динамо» набрало 30 очков в 17 матчах и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» идет 13-м, имея в активе 14 очков после 17 встреч.