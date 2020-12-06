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18:48 (мск), источник: ТАСС

Гол Фомина принес «Динамо» победу в матче РПЛ с «Арсеналом»

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» обыграли тульский «Арсенал» со счетом 1:0 в матче 17-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол на 45-й минуте матча забил Даниил Фомин. На 88-й минуте на поле вышел форвард «Арсенала» Евгений Луценко. Это его первый матч с 20 сентября, тогда он получил травму в домашнем матче РПЛ против «Сочи» (3:2).

Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память о Викторе Понедельнике, ушедшем из жизни в субботу в возрасте 83 лет. Его гол в финале чемпионата Европы 1960 года в ворота сборной Югославии (2:1) принес советской команде единственную в истории победу на европейском первенстве.

Матч первого круга завершился со счетом 2:0 в пользу туляков, оба гола забил ныне выступающий за «Динамо» Даниил Лесовой. «Динамо» набрало 30 очков в 17 матчах и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» идет 13-м, имея в активе 14 очков после 17 встреч.

Подопечные Сандро Шварца провели последний домашний матч в 2020 году, в следующем туре «Динамо» 12 декабря в гостях встретится с лидером чемпионата петербургским «Зенитом». «Арсенал» днем ранее на выезде сыграет с подмосковными «Химками».

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