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21:12 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграл вничью с «Химками» и не смог догнать «Зенит» и «Спартак» в таблице РПЛ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты столичного ЦСКА сыграли вничью с подмосковными «Химками» со счетом 2:2 в матче 17-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА голы забили признанный лучшим игроком матча Никола Влашич (40-я минута) и Илья Шкурин (54). У «Химок» отличились Илья Кухарчук (47) и арендованный у московского «Спартака» Резиуан Мирзов (51). Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в этом матче был Сергей Овчинников, заменивший дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек Виктора Гончаренко.

Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память о Викторе Понедельнике, ушедшем из жизни в субботу в возрасте 83 лет. Его гол в финале чемпионата Европы 1960 года в ворота сборной Югославии (2:1) принес советской команде единственную в истории победу на европейском первенстве.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах. «Химки» идут на 12-й строчке, имея в активе 19 очков.

В следующем туре ЦСКА 13 декабря примет екатеринбургский «Урал», а «Химки» 11 декабря на своем поле сыграют с тульским «Арсеналом». Кроме этого, армейцам в четверг предстоит в Загребе провести заключительный матч группового этапа Лиги Европы против хорватского «Динамо». ЦСКА уже лишился шансов на выход в плей-офф.

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