ЦСКА сыграл вничью с «Химками» и не смог догнать «Зенит» и «Спартак» в таблице РПЛ

В составе ЦСКА голы забили признанный лучшим игроком матча Никола Влашич (40-я минута) и Илья Шкурин (54). У «Химок» отличились Илья Кухарчук (47) и арендованный у московского «Спартака» Резиуан Мирзов (51). Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в этом матче был Сергей Овчинников, заменивший дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек Виктора Гончаренко.

Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память о Викторе Понедельнике, ушедшем из жизни в субботу в возрасте 83 лет. Его гол в финале чемпионата Европы 1960 года в ворота сборной Югославии (2:1) принес советской команде единственную в истории победу на европейском первенстве.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах. «Химки» идут на 12-й строчке, имея в активе 19 очков.