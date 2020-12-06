ЦСКА сыграл вничью с «Химками» и не смог догнать «Зенит» и «Спартак» в таблице РПЛ
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты столичного ЦСКА сыграли вничью с подмосковными «Химками» со счетом 2:2 в матче 17-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты столичного ЦСКА сыграли вничью с подмосковными «Химками» со счетом 2:2 в матче 17-го тура Тинькофф — Российской
В составе ЦСКА голы забили признанный лучшим игроком матча Никола Влашич (40-я минута) и Илья Шкурин (54). У «Химок» отличились Илья Кухарчук (47) и арендованный у московского «Спартака» Резиуан Мирзов (51). Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в этом матче был Сергей Овчинников, заменивший дисквалифицированного
Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память о Викторе Понедельнике, ушедшем из жизни в субботу в возрасте 83 лет. Его гол в финале чемпионата Европы 1960 года в ворота сборной Югославии (2:1) принес советской команде единственную в истории победу на европейском первенстве.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах. «Химки» идут на 12-й строчке, имея в активе 19 очков.
В следующем туре ЦСКА 13 декабря примет екатеринбургский «Урал», а «Химки» 11 декабря на своем поле сыграют с тульским «Арсеналом». Кроме этого, армейцам в четверг предстоит в Загребе провести заключительный матч группового этапа Лиги Европы против хорватского «Динамо». ЦСКА уже лишился шансов на выход в