«Куат очень хорошо сыграл». Тренер «Химок» — о матче против команды Зайнутдинова

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко ответил на вопросы журналистов после матча с ЦСКА (2:2) в рамках 17-го тура российской премьер-лиги.

— В первом тайме было много ошибок, ЦСКА владел преимуществом. В перерыве внесли коррективы — выпустили нападающего (Александра Долгова), так как начали игру без номинального нападающего и забили два гола. Ребята терпели, ждали своего шанса и использовали свои моменты, — приводит его слова сайт подмосковного клуба.

Команда Химки

— Показалось, что на второй тайм вышла совсем другая команда. Что изменила замена? Что сказали ребятам?

— Поговорили с ребятами. Убрали одного опорного полузащитника, так как мы вышли играть в три опорных без номинального нападающего. Заменили Трошечкина, а Кухарчук ушел на свою обычную позицию. Вперед вышел Долгов, который очень неплохо сыграл. Как итог, две контратаки — два гола.

— Эксперты «Матч ТВ» лучшим игроком матча признали Николу Влашича. Какая ваша версия? Кого вы бы назвали лучшим в составе своей команды?

— Из своей команды я бы не стал никого выделять, потому что это коллективный вид спорта. Во втором тайме на поле была единая команда — это было видно. А если эксперты отдали приз Влашичу, значит он заслужил.

— С первых минут сыграли Исламбек Куат и Михаил Тихонов. Насколько довольны ими в этой игре?

— Доволен. Раз они вышли, значит доволен. Куат — опытный игрок, который играет в сборной Казахстана. У Миши Тихонова было волнение. При мне он впервые вышел в основном составе. Были ошибки, но они бывают у всех. Мише есть к чему стремиться — данные очень хорошие. Будем верить, что он вырастет в хорошего игрока. Куат очень хорошо сыграл сегодня. Вся команда здорово сыграла во втором тайме.